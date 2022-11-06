The Bulldogs showed up inside Sanford Stadium and so did the fans.

Below are the grades, presented by PFF, for the Bulldogs' 27-13 victory over the Volunteers.

Here's a frame of reference. All players are graded on every snap in which they participate.

- 60-70 = average numbers for college

- 71-84 = above average to great starters

- 85+ is elite

* = starter