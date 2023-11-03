No. 2 ranked Georgia (8-0) will take on Missouri (7-1) on Saturday afternoon in Athens for an SEC East showdown. The Dawgs are coming off a 43-20 win over Florida. The Tigers were able to dominate South Carolina 34-12 two weeks ago before having a BYE week.

Analyst Trent Smallwood uses Pro Football Focus (PFF) season grades to compare each unit for the upcoming game at 3:30 p.m. on Saturday afternoon.