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On the Road: Georgia prioritizing Rivals250 receiver CJ Wiley
Jed May
•
UGASports
Staff
ALPHARETTA, Ga. - CJ Wiley is feeling the love from Georgia.
The Rivals250 receiver from Milton High School hears from receivers coach James Coley every day. Head coach Kirby Smart checks in with Wiley every week as well.
It all adds up to put the Bulldogs high on the in-state product's list with a decision looming in the next few months.
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