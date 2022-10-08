News More News
{{ timeAgo('2022-10-08 11:27:50 -0500') }} football Edit

Live from Sanford Stadium

Anthony Dasher • UGASports
Editor

It's game day as No. 2 Georgia (5-0, 2-0) gets ready to host Auburn (3-2, 1-1) in the 126th meeting between the two schools.

As usual, stay with UGASports throughout the pregame with notes posted here as we count down until kickoff.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}