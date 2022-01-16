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Justice Haynes talks Georgia’s title, NIL, Arch Manning, and more

Justice Haynes and Dylan Lonergan at Georgia’s national championship celebration
Justice Haynes and Dylan Lonergan at Georgia’s national championship celebration
Blayne Gilmer • UGASports
Staff
@BGilmer18
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