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Juan Gaston talks life post-commitment
Jed May
•
UGASports
Staff
Juan Gaston is enjoying life as a Georgia commit.
College coaches aren't blowing up his phone. Neither are reporters looking to get the latest on where the big man of few words will play his college football.
No, Gaston is solidly on board with the Bulldogs and loving every minute of it.
"It felt good to know that it’s over. I can chill now," Gaston said.
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