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Jahkeem Stewart continues to build a strong bond with Georgia’s staff
Blayne Gilmer
•
UGASports
Staff
Jahkeem Stewart was a 6-foot-4, 330-pound seventh grader when Georgia defensive line coach Tray Scott began recruiting him. Stewart has worked hard to transform his body since that point and is now a lean yet imposing edge defender. Stewart returned to Athens for a prospect camp and workout today. He weighed 267 pounds, while standing 6-foot-6.
Stewart shared with UGASports what was different about this trip to Athens, his sixth.
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