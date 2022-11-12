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{{ timeAgo('2022-11-12 18:00:51 -0600') }} football Edit

In-game thread: No. 1 Georgia at Mississippi State

Jed May • UGASports
Staff

Georgia's quest for the SEC East could end tonight.

A win at Mississippi State tonight would clinch the division for the Bulldogs. Follow along with our UGASports.com live thread for all the updates from tonight's action.

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