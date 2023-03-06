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football
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Glenn Schumann, Georgia impress versatile linebacker Joseph Phillips
Blayne Gilmer
•
UGASports
Staff
Joseph Phillips visited the University of Georgia on Friday. Phillips is a four-star, Rivals250 linebacker prospect who Georgia offered back in December.
Phillips spoke with UGASports after the visit. The Booker T. Washington standout detailed the process leading up to the visit, the visit itself, and Georgia's pitch and vision for him as a potential part of the UGA program.
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