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Georgia takes over top spot for Rivals250 O-lineman Dontrell Glover
Jed May
•
UGASports
Staff
Georgia has been surging in Dontrell Glover's recruitment for months.
The Bulldogs have been pushing for the Rivals250 offensive lineman since he decommitted from Alabama in January. Glover visited Athens in April to watch a spring practice.
The Langston Hughes High School product returned to Georgia for his official visit June 7-9. Where do the Bulldogs stand now?
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