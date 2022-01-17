UGASports - Georgia continues to impress mammoth defensive tackle Jamaal Jarrett
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football
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Georgia continues to impress mammoth defensive tackle Jamaal Jarrett
Blayne Gilmer
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UGASports
Staff
There are not many humans who can stand beside Jordan Davis and not look small. Jamaal Jarrett is one of them. In fact, Jarrett is every bit as big as Davis.
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