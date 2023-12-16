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Georgia has its new defensive backs coach

Anthony Dasher • UGASports
Editor

UGASports has confirmed that Georgia is expected to hire Southern Cal defensive coach Donte Williams as the replacement for Fran Brown.

DawgsHQ was the first to report the news.

Williams later confirmed the news via Twitter.

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Williams just wrapped up his fourth season with the Trojans, including the last two as USC’s defensive backs coach and defensive passing game coordinator.

He also served as the Trojans’ interim head coach in 2021, prior to the hiring of Lincoln Riley.

The 40-year-old California native has also served at Oregon, Nebraska, Arizona, San Jose State, and Washington.

Georgia appears ready to hire Donte Williams as it's new secondary coach.
Georgia appears ready to hire Donte Williams as it's new secondary coach. (Southern Cal Athletics)
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