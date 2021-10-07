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{{ timeAgo('2021-10-07 14:22:08 -0500') }} football Edit

Georgia 3-2-1 report, recruiting edition

Jed May • UGASports
Staff

The recruiting edition of the Georgia 3-2-1 report is back and better than ever.

Fair warning - you better buckle your seatbelts. There's lots of flipping involved with this one.

Click here to read the full 3-2-1 report.

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