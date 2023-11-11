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GALLERY: UGA prospects vs Ole Miss

Lance McCurley • UGASports
Staff Writer
@LanceMcCurley
Recruiting analyst and team writer here at UGASports. Also, sports editor at the Lake Oconee news and Eatonton Messenger.

No. 2 Georgia hosted a ton of recruits - across all classes - against No. 9 Ole Miss on Nov. 11. Below, check out UGASport.com's gallery of the prospects and commits that visited.


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