News More News
premium-icon
ago football Edit

Following the Future: Week 6

Trent Smallwood • UGASports
Staff
@SmallwoodTrent

We take an inside look at how Georgia commits played from a statistical standpoint in week six of the high school football season.

2024 COMMITS

The No. 1 nationally rated prospect completed 11-of-15 passes for 224 yards and two touchdowns in the 30-3 win over Mariatta on Friday.

Buford (5-0) will travel to Collins Hill (1-4) for a region contest this Friday.

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}