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Film Don't Lie: What we learned about UGA in the Orange Bowl

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Brent Rollins and Dayne Young review the game video from Georgia's Orange Bowl win and explain what it means for 2024.

Georgia's offense in the Orange Bowl

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Defensive recap

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