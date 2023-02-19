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{{ timeAgo('2023-02-19 06:42:39 -0600') }} football Edit

Film Don't Lie: Rara Thomas and Dominic Lovett

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Georgia added two SEC receivers to the roster via the transfer portal. Dayne Young and Brent Rollins examine the game tape from Dominic Lovett at Missouri and Rara Thomas at Mississippi State in this Film Don't Feature.

Dominic Lovett

Rara Thomas

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