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Film Don't Lie: How Tennessee's offense is scoring so much

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Film Don't Lie is where the data meets the video in this fan-favorite feature from UGASports.com's Brent Rollins and Dayne Young.

Film Don’t Lie is presented by Athens’ favorite coffee: Jittery Joe’s. Get your commemorative national championship coffee here.

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