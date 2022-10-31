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Film Don't Lie: How Georgia's success and missed chances vs. Florida

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Film Don't Lie is where the data meets the video in this fan-favorite feature from UGASports.com's Brent Rollins and Dayne Young. Film Don’t Lie is presented by Athens’ favorite coffee: Jittery Joe’s. Get your commemorative national championship coffee here.

Moving the ball at will on offense

Defensive miscues

Play of the Game

Film Don't Lie is fueled by Jittery Joe's.
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