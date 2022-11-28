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Film Don't Lie: How Georgia ran through Georgia Tech

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Film Don't Lie is where the data meets the video in this fan-favorite feature from UGASports.com's Brent Rollins and Dayne Young.

Offense: How Georgia's offense ran through Georgia Tech

Defense

Play of the Game: Kenny McIntosh

Jittery Joe's is an Athens favorite.
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Film Don’t Lie is presented by Athens’ favorite coffee: Jittery Joe’s. Get your commemorative national championship coffee HERE.

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