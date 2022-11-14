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Film Don't Lie: How Georgia outmanned Mississippi State

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Film Don't Lie is where the data meets the video in this fan-favorite feature from UGASports.com's Brent Rollins and Dayne Young. This week, they highlight Stetson Bennett's arm strength, Ladd McConkey's speed, and Jalen Carter's dominance.

How Stetson Bennett is capable of elite play

Jalen Carter, my God

Play of the Game: Ladd McConkey's jets

Jittery Joe's is an Athens favorite.
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Film Don’t Lie is presented by Athens’ favorite coffee: Jittery Joe’s. Get your commemorative national championship coffee here.

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