PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
{{ timeAgo('2022-11-14 00:19:40 -0600') }}
football
Edit
Film Don't Lie: How Georgia outmanned Mississippi State
Dayne Young
•
UGASports
Staff
Film Don't Lie is where the data meets the video in this fan-favorite feature from UGASports.com's Brent Rollins and Dayne Young. This week, they highlight Stetson Bennett's arm strength, Ladd McConkey's speed, and Jalen Carter's dominance.
How Stetson Bennett is capable of elite play
Jalen Carter, my God
Play of the Game: Ladd McConkey's jets
Jittery Joe's is an Athens favorite.
Film Don’t Lie is presented by Athens’ favorite coffee: Jittery Joe’s.
Get your commemorative national championship coffee here.
You can enter to win FOUR CANS of Jittery Joe's coffee right
HERE.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5HSVZFQVdBWTogSml0dGVyeSBKb2UmIzM5O3MgaXMgZ2l2aW5nIGF3
YXkgRk9VUiBjYW5zIG9mIGNvZmZlZS4gPGJyPjxicj4gLSAyIGNhbnMgb2Yg
TmF0aW9uYWwgQ2hhbXBpb25zIENvZmZlZTxicj4gLSAyIGNhbnMgb2YgQXR0
YWNrIFRoZSBEYXkgQ29mZmVlPGJyPjxicj5DaGVjayB0aGlzIG91dDogPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2E3VEllYmpWUXIiPmh0dHBzOi8vdC5jby9h
N1RJZWJqVlFyPC9hPjxicj48YnI+Sml0dGVyeSBKb2UmIzM5O3MsIHRoZSBs
ZWdlbmRhcnkgQXRoZW5zICBjb2ZmZWUgc2hvcCBhbmQgcm9hc3RlciwgaXMg
c3BvbnNvcmluZyBVR0FTcG9ydHMmIzM5OyBGaWxtIERvbiYjMzk7dCBMaWUg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzdJRDZPeWdTTHMiPnBpYy50d2l0dGVy
LmNvbS83SUQ2T3lnU0xzPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFJhZGkgTmFidWxzaSAo
QFJhZGlOYWJ1bHNpKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1Jh
ZGlOYWJ1bHNpL3N0YXR1cy8xNTkxOTg3MzA3MzU1Mjc1MjY2P3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPk5vdmVtYmVyIDE0LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90
ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRl
ci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8
L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Certain data provided by STATS, LLC
© 2022 Yahoo. All rights reserved.
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxNjAiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL3VnYS5yaXZhbHMuY29tL25l
d3MvZmlsbS1kb24tdC1saWUtaG93LWdlb3JnaWEtb3V0bWFubmVkLW1pc3Np
c3NpcHBpLXN0YXRlIgogIH0pOwogIChmdW5jdGlvbigpIHsKICAgIHZhciBz
ID0gZG9jdW1lbnQuY3JlYXRlRWxlbWVudCgic2NyaXB0IiksIGVsID0gZG9j
dW1lbnQuZ2V0RWxlbWVudHNCeVRhZ05hbWUoInNjcmlwdCIpWzBdOyBzLmFz
eW5jID0gdHJ1ZTsKICAgIC8vIGxvYWRpbmcgdGhlIGV2ZXJncmVlbiB2ZXJz
aW9uIG9mIGNzLmpzIHNvIHdlIGFsd2F5cyBoYXZlIHRoZSBsYXN0IHZlcnNp
b24KICAgIHMuc3JjID0gImh0dHBzOi8vcy55aW1nLmNvbS9jeC92em0vY3Mu
anMiOwogICAgZWwucGFyZW50Tm9kZS5pbnNlcnRCZWZvcmUocywgZWwpOwog
IH0pKCk7Cjwvc2NyaXB0PgoKPG5vc2NyaXB0PgogIDxpbWcgc3JjPSJodHRw
czovL3NiLnNjb3JlY2FyZHJlc2VhcmNoLmNvbS9wP2MxPTImYzI9NzI0MTQ2
OSZjNz1odHRwcyUzQSUyRiUyRnVnYS5yaXZhbHMuY29tJTJGbmV3cyUyRmZp
bG0tZG9uLXQtbGllLWhvdy1nZW9yZ2lhLW91dG1hbm5lZC1taXNzaXNzaXBw
aS1zdGF0ZSZjNT0yMDIyNzMzMTYwJmN2PTIuMCZjaj0xJmNzX3VjZnI9MCIg
Lz4KPC9ub3NjcmlwdD4KPCEtLSBFbmQgY29tU2NvcmUgVGFnIC0tPgoKCg==