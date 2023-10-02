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Film Don't Lie: How Georgia left Auburn with a win

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

This week's Film Don't Lie feature highlights how Georgia's run defense struggled to slow Auburn. It also examines how Georgia used Brock Bowers and Ladd McConkey together to create issues for Auburn defenders.

Georgia's Run Defense

Brock Bowers and Ladd McConkey

Offensive Play of the Game: Carson Beck to Brock Bowers

Defensive Play of the Game: Daylen Everette 

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