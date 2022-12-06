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Film Don't Lie: How Georgia excelled in the SEC Championship

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Brent Rollins and Dayne Young show you how Georgia put up 50 points on LSU in the SEC Championship win. They pair the video and data to show you what you may not have seen from your first watch of the Georgia vs. LSU game.

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