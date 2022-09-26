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Film Don't Lie: Georgia vs. Kent State

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Brent Rollins and Dayne Young pair the video and data to break down what Georgia did vs. Kent State. Film Don't Lie looks at what went wrong with Georgia's defense. It also highlights the good and bad with Georgia's offense.

The Play of the Game is a first down completion to Dominick Blaylock.

Georgia Defense: What went wrong?

Georgia's offense: Stetson Bennett, Brock Bowers, and the running game

Play of the Game: first down to Dominick Blaylock

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