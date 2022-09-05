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Film Don't Lie: Georgia dominates Oregon

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Film Don't Lie is a UGASports staple from Dayne Young and Brent Rollins where video and data skills combine to illustrate how the Dawgs performed.

Here are five FDL features focused on different aspects of Georgia's 49-3 win over Oregon.

Stetson Bennett's excellence

Offensive skill players run past Oregon

Perfection on third down offense

Offensive line successes and failures

New-look defense looks the part

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