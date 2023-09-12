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Expected visitor list for the South Carolina game

2025 No. 1 prospect Elijah Griffin.
2025 No. 1 prospect Elijah Griffin. (Rivals.com)
Jed May • UGASports
Staff

Georgia's first huge visitor weekend of the year is here.

The Bulldogs open SEC play on Saturday afternoon against South Carolina. The first conference game of the season brings a huge list of visitors from all over the country. Elite talent across multiple classes will be in Athens as Georgia takes on the Gamecocks.

UGASports has a running list of the prospects expected to be in attendance this weekend. The list will be updated throughout the week.

CHECK OUT THE UGASPORTS EXPECTED VISITOR LIST HERE

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