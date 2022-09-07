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Exclusive: Samford Head Coach Chris Hatcher with Jim Donnan

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Samford Bulldogs head coach Chris Hatcher joins Jim Donnan and Dayne Young to break down the Samford vs. Georgia game on Saturday. Samford is coming off a big win in week one against Kennesaw State.

He discusses hiring Will Muschamp and Kirby Smart for jobs at Valdosta State. Hatcher also shares a legendary story about Mike Leach at the horse track in Kentucky.

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