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{{ timeAgo('2022-12-18 15:09:04 -0600') }} football Edit

Early scouting of Ohio State

Brent Rollins • UGASports
Analyst
@BrentRollinsPhD

If you missed it, Brent Rollins took an early look at Ohio State and the observable traits the Buckeyes have. He looked at the offense and defense, noting some areas of strength and weakness. Later in the week, Brent updated his observations with more data.

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