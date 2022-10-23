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Commitment breakdown: UGA lands DB Chris Peal

Chris Peal
Chris Peal
Adam Friedman • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@RivalsFriedman
Adam Friedman joined Rivals.com as the East Coast Recruiting Analyst in 2012 and covers D1 CFB recruits from SC to Maine & out to PA & WV. Media requests- RivalsFriedman@gmail.com

Georgia's consistency paid off now that they finally reeled in Chris Peal, the coveted defensive back out of Charlotte (N.C.) Providence Day. Georgia hosted him for an official visit back in the spring and continued to pursue him throughout the summer and into the fall. Michigan, South Carolina, and N.C. State were all hoping he'd jump on board with them but they couldn't keep him away from the National Champs.

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CLASS OF 2023 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

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WHAT THE BULLDOGS ARE GETTING...

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