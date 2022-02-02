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Andrew Paul commits to Georgia

Blayne Gilmer • UGASports
Staff
@BGilmer18

Andrew Paul has capped off a whirlwind stretch run to his recruitment by committing to the University of Georgia.

Two weeks ago there had not been much communication between Georgia and Paul. That changed on the weekend of January 21st when running back coach Dell McGee reached out to the Dallas, Texas native. Paul would receive his offer on January 23rd and at that point, the push became for Georgia to get Paul on campus.

Georgia would host Paul for his last official visit on the weekend of January 28th.

Paul becomes a much need second running back in the Class of 2022 for Georgia. The Dawgs signed four-star Branson Robinson in December. Having Paul in the fold gives Georgia five scholarship running backs on the roster heading into spring practice. That is a number that Georgia is comfortable with and strives to maintain.

Paul caught the eyes of a lot of programs around the country with his playoff run during his senior campaign. Paul put the three-time defending Texas state champion Parish Episcopal program on his back during the playoffs and rushed for over 1,100 yards and 16 touchdowns in his final three games.

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