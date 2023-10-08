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All Things Georgia Call-in Show: Jeff Dantzler joins the guys

Paul Maharry • UGASports
Staff
@pmaharry
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Hosts Paul Maharry, Eddie from Acworth and Andy Stowe are joined by legend Jeff Dantzler to discuss the Georgia Bulldogs. The guys also get into the Braves changing the lineup for the playoff and the Falcons' win.

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