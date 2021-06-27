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UGASports - A pair of 2023 defensive targets recap the UGA Scavenger Hunt
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football
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A pair of 2023 defensive targets recap the UGA Scavenger Hunt
Blayne Gilmer
•
UGASports
Staff
Several top priority targets in the Class of 2023 were in attendance for this year's edition of the Georgia football recruiting scavenger hunt. Prospects were teamed up by position groups. UGASports spoke with defensive linemen
Jordan Hall and Kelby Collins after the experience, on their day in Athens and their recruitments.
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