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Zion Lawson recaps dream come true visit to Georgia
Lance McCurley
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UGASports
Staff Writer
Recruiting analyst and team writer here at UGASports. Also, sports editor at the Lake Oconee news and Eatonton Messenger.
Maynard Jackson (GA.) edge rusher Zion Lawson has seen his recruitment take off in the past few weeks.
Lawson, a 2025 prospect, received his first official offer from Indiana last week. A few days later, Lawson attended Georgia’s season opener against UT-Martin.
The Atlanta native grew up a Bulldogs fan and the experience was a dream come true. He was joined by teammate and Class of 2025 wide receiver Rickey Dorn.
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