PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
{{ timeAgo('2023-04-10 05:00:00 -0500') }}
football
Edit
Zane Rowe drawing interest from Kirby Smart, Georgia very early on
Blayne Gilmer
•
UGASports
Staff
2027 edge defender
Zane Rowe is already drawing interest from Power 5 programs across the country before even playing a single down of high school football. Yes, Rowe will be a freshman at Denton Guyer High School in Texas this fall and has offers from the Georgia Bulldogs and Texas A&M Aggies.
Rowe plays both tight end and edge defender, but it seems that Georgia is intrigued by his potential combined with his length and athleticism on the defensive side of the ball. The 2027 class is a long way away. Not too far away for outside linebackers coach Chidera Uzo-Diribe and support staffer David Hill to offer Rowe in later March.
That offer was followed up very quickly by an unofficial visit on April—a visit during which Rowe saw Georgia scrimmage, tour the Georgia facilities, and spoke with Georgia head coach Kirby Smart.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGFuayB5b3UgZm9yIHRoZSBleHBlcmllbmNlIG9uIG15IHVub2Zm
aWNpYWwgdmlzaXQhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFz
aHRhZy9Hb0Rhd2dzP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij4jR29EYXdnczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9H
ZW9yZ2lhRm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEdlb3JnaWFG
b290YmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9ESGls
bDM5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBESGlsbDM5PC9hPiA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RyYXZpb25TY290dD9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5AVHJhdmlvblNjb3R0PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL0tpcmJ5U21hcnRVR0E/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+QEtpcmJ5U21hcnRVR0E8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vSmVkTWF5Xz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ASmVkTWF5Xzwv
YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9NYXR0RGVCYXJ5P3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBNYXR0RGVCYXJ5PC9hPiA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0ZCVWNhbXA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+QEZCVWNhbXA8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
VUFOZXh0Rm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFVBTmV4dEZv
b3RiYWxsPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RoZVNI
T1dCeU5YR04/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFRoZVNIT1dCeU5YR048
L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVGhlVUNSZXBvcnQ/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFRoZVVDUmVwb3J0PC9hPiA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tLzI0N1Nwb3J0cz9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5AMjQ3c3BvcnRzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL1JpdmFscz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUml2YWxzPC9h
PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1ByZXBSZWR6b25lTmV4
dD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUHJlcFJlZHpvbmVOZXh0PC9hPiA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0FsUG9wc0Zvb3RiYWxsP3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBBbFBvcHNGb290YmFsbDwvYT4gPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CSG93YXJkXzExP3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPkBCSG93YXJkXzExPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL21hbm55c2hvdzg0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBt
YW5ueXNob3c4NDwvYT7igKYgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0ptazRs
eWxBUWsiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9KbWs0bHlsQVFrPC9hPjwvcD4mbWRh
c2g7IFphbmUgUm93ZSAoQFphbmVSb3dlMCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9aYW5lUm93ZTAvc3RhdHVzLzE2NDIyOTk4MjQwNzc3ODMw
NDQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXByaWwgMSwgMjAyMzwvYT48L2Js
b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt
LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj
cmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.
icn-check-mark
Created with Sketch.
Members-only forums
icn-check-mark
Created with Sketch.
Predict prospect commits with FanFutureCast
icn-check-mark
Created with Sketch.
Exclusive highlights and interviews
icn-check-mark
Created with Sketch.
Exclusive coverage of Rivals Camp Series
icn-check-mark
Created with Sketch.
Breaking recruiting news