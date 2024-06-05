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WATCH: Talking UGA Baseball and NCAA changes

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Radi Nabulsi and Dayne Young welcome Anthony Dasher on the show to discuss UGA Baseball and the upcoming Super Regional. They also discuss the seismic settlement involving the NCAA and what it means for the future of college football. They also answer questions from members of UGASports.com

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