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WATCH: Russ Tanner stops by UGASports LIVE

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Russ Tanner joins Radi Nabulsi and Dayne Young to recap Georgia's win vs. Ole Miss and preview the game vs. Tennessee.

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