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{{ timeAgo('2023-03-15 17:57:16 -0500') }} football Edit

WATCH: Players from Pro Day

Patrick Garbin • UGASports
Team & Research Writer
@PatrickGarbin

Besides Stetson Bennett, nine other players spoke to the media during today's Pro Day at UGA:

Nolan Smith

Kelee Ringo

Darnell Washington

Broderick Jones

Kenny McIntosh

Robert Beal

Kearis Jackson

Christopher Smith

Warren McClendon

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