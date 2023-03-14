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WATCH: Kirby Smart (1st day of spring practice)

Patrick Garbin • UGASports
Team & Research Writer
@PatrickGarbin

Kirby Smart

Transcript coming soon.

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