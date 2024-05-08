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WATCH: Jim Donnan welcomes Josh Mallard to the show
Dayne Young
•
UGASports
Staff
Jim Donnan, Radi Nabulsi, and Dayne Young discuss what Georgia does between now and fall camp for football. First, the guys welcome former Georgia defensive lineman Josh Mallard to explain Fluent Sports and how businesses can use it for credit card processing in a way that supports Georgia's NIL efforts.
Josh Mallard can be contacted at:
josh@fluentpayments.com.
Coach, Radi, and Dayne also examine the latest with Georgia's summer plans.
The show wraps with questions from members of UGASports.com.
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