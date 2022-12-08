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WATCH: Jim Donnan talks SEC Championship, Heisman, and portal

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Jim Donnan, Radi Nabulsi, and Dayne Young recap a packed seasons of honors for Georgia. The team is SEC champions and the top seed in the College Football Playoff. Stetson Bennett is a finalist for the Heisman Trophy. And, the Bulldogs have a semifinal matchup coming against Ohio State.

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