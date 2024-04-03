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WATCH: Jim Donnan talks QBs and playoff scenarios

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Jim Donnan and company talk current and future Georgia quarterbacks and answer listener questions about all things UGA. They also look at the possibilities that could arise in an expanded playoff and how Georgia could prepare for them. DawgVent members weigh in with their questions and comments as well.


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