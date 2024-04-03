PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
WATCH: Jim Donnan talks QBs and playoff scenarios
Dayne Young
•
UGASports
Staff
Jim Donnan and company talk current and future Georgia quarterbacks and answer listener questions about all things UGA. They also look at the possibilities that could arise in an expanded playoff and how Georgia could prepare for them. DawgVent members weigh in with their questions and comments as well.
WATCH
LISTEN
PGlmcmFtZSBhbGxvd3RyYW5zcGFyZW5jeT0idHJ1ZSIgaGVpZ2h0PSIzMDAi
IHdpZHRoPSIxMDAlIiBzdHlsZT0iYm9yZGVyOiBub25lOyBtaW4td2lkdGg6
IG1pbigxMDAlLCA0MzBweCk7IiBzY3JvbGxpbmc9Im5vIiBkYXRhLW5hbWU9
InBiLWlmcmFtZS1wbGF5ZXIiIHNyYz0iaHR0cHM6Ly93d3cucG9kYmVhbi5j
b20vcGxheWVyLXYyLz9pPWVhM2l2LTE1Y2Y0NmQmc3F1YXJlPTEmc2hhcmU9
MSZkb3dubG9hZD0xJmZvbnRzPUFyaWFsJnNraW49MSZmb250LWNvbG9yPWF1
dG8mcnRsPTAmbG9nb19saW5rPWVwaXNvZGVfcGFnZSZidG4tc2tpbj03JnNp
emU9MzAwIiBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW49IiI+PC9pZnJhbWU+Cjxicj4KCg==
MORE
PGlmcmFtZSBhbGxvdz0iYXV0b3BsYXkgKjsgZW5jcnlwdGVkLW1lZGlhICo7
IGZ1bGxzY3JlZW4gKjsgY2xpcGJvYXJkLXdyaXRlIiBmcmFtZWJvcmRlcj0i
MCIgaGVpZ2h0PSIxNzUiIHN0eWxlPSJ3aWR0aDoxMDAlO21heC13aWR0aDo2
NjBweDtvdmVyZmxvdzpoaWRkZW47YmFja2dyb3VuZDp0cmFuc3BhcmVudDsi
IHNhbmRib3g9ImFsbG93LWZvcm1zIGFsbG93LXBvcHVwcyBhbGxvdy1zYW1l
LW9yaWdpbiBhbGxvdy1zY3JpcHRzIGFsbG93LXN0b3JhZ2UtYWNjZXNzLWJ5
LXVzZXItYWN0aXZhdGlvbiBhbGxvdy10b3AtbmF2aWdhdGlvbi1ieS11c2Vy
LWFjdGl2YXRpb24iIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9lbWJlZC5wb2RjYXN0cy5hcHBs
ZS5jb20vdXMvcG9kY2FzdC8vaWQxMjI2NjExMzc5P2k9JnRoZW1lPWxpZ2h0
Ij48L2lmcmFtZT4KPGJyPgoK
Subscribe to our Youtube channel.
You can find our podcasts on: Apple Podcasts, Spotify, or wherever you listen to podcasts.
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxNjAiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL3VnYS5yaXZhbHMuY29tL25l
d3Mvd2F0Y2gtamltLWRvbm5hbi10YWxrcy1xYnMtYW5kLXBsYXlvZmYtc2Nl
bmFyaW9zIgogIH0pOwogIChmdW5jdGlvbigpIHsKICAgIHZhciBzID0gZG9j
dW1lbnQuY3JlYXRlRWxlbWVudCgic2NyaXB0IiksIGVsID0gZG9jdW1lbnQu
Z2V0RWxlbWVudHNCeVRhZ05hbWUoInNjcmlwdCIpWzBdOyBzLmFzeW5jID0g
dHJ1ZTsKICAgIC8vIGxvYWRpbmcgdGhlIGV2ZXJncmVlbiB2ZXJzaW9uIG9m
IGNzLmpzIHNvIHdlIGFsd2F5cyBoYXZlIHRoZSBsYXN0IHZlcnNpb24KICAg
IHMuc3JjID0gImh0dHBzOi8vcy55aW1nLmNvbS9jeC92em0vY3MuanMiOwog
ICAgZWwucGFyZW50Tm9kZS5pbnNlcnRCZWZvcmUocywgZWwpOwogIH0pKCk7
Cjwvc2NyaXB0PgoKPG5vc2NyaXB0PgogIDxpbWcgc3JjPSJodHRwczovL3Ni
LnNjb3JlY2FyZHJlc2VhcmNoLmNvbS9wP2MxPTImYzI9NzI0MTQ2OSZjNz1o
dHRwcyUzQSUyRiUyRnVnYS5yaXZhbHMuY29tJTJGbmV3cyUyRndhdGNoLWpp
bS1kb25uYW4tdGFsa3MtcWJzLWFuZC1wbGF5b2ZmLXNjZW5hcmlvcyZjNT0y
MDIyNzMzMTYwJmN2PTIuMCZjaj0xJmNzX3VjZnI9MCIgLz4KPC9ub3Njcmlw
dD4KPCEtLSBFbmQgY29tU2NvcmUgVGFnIC0tPgoKCg==