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WATCH: Jim Donnan recaps Pro Day and latest in spring football

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Jim Donnan, Radi Nabulsi, and Dayne Young react to Georgia's start of spring football practice and recap what Georgia's draft-eligible players did at the Pro Day. With every NFL team represented, it displayed how scouts value Georgia's program. They wrap with questions from members of UGASports.com.

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