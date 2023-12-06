Advertisement
News More News
ago football Edit

Watch: Jim Donnan reacts to the SEC Championship and portal season

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Jim Donnan, Radi Nabulsi, and Dayne Young discuss Georgia's close loss to Alabama in the SEC Championship and what that game meant for the construct of the College Football Playoff. They look ahead to Georgia's roster management work in the transfer portal, high school recruiting, and NIL. They also take questions from the DawgVent at UGASports.com

WATCH

Advertisement
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement