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WATCH: Jim Donnan reacts to Dawgs drafted to the NFL

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung


Jim Donnan, Radi Nabulsi, and Dayne Young recap the NFL Draft for the Georgia Bulldogs and what it means for each player with their new team. The guys also play some soundbites from new NFL rookies. They wrap the show with questions from the DawgVent.



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