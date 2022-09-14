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WATCH: Jim Donnan previews UGA vs. South Carolina on UGASports LIVE

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Jim Donnan, Radi Nabulsi, and Dayne Young recap Georgia's 33-0 win over Samford and preview Georgia's SEC opener at South Carolina. The guys take your questions from UGASports.com and YouTube.

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