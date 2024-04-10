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WATCH: Jim Donnan previews G-Day, potential portal losses

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Jim Donnan, Radi Nabulsi, and Dayne Young preview Georgia's spring football game on Saturday. What can coaches learn from their players in a spring scrimmage? The guys also discuss what is expected to be a chaotic cycle in the transfer portal after spring football. They wrap the show with questions from UGASports.com

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