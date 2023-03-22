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WATCH: Jim Donnan on early spring football chatter

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Jim Donnan and Radi Nabulsi discuss where the Georgia Bulldogs are in spring football and also the massive recruiting weekends upcoming for the team. They take questions from UGASports.com members and YouTube subscribers.

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