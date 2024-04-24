PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
WATCH: Jim Donnan discusses transfers and NFL Draft
Dayne Young
•
UGASports
Staff
Jim Donnan and Radi Nabulsi detail the latest Georgia transfer losses and potential gains, including quarterback Jaden Rashada. They go over all the likely Georgia draft picks ahead of Thursday's NFL festivities, and they answer a lot of questions about the Bulldogs.
WATCH
LISTEN
PGlmcmFtZSBhbGxvd3RyYW5zcGFyZW5jeT0idHJ1ZSIgaGVpZ2h0PSIzMDAi
IHdpZHRoPSIxMDAlIiBzdHlsZT0iYm9yZGVyOiBub25lOyBtaW4td2lkdGg6
IG1pbigxMDAlLCA0MzBweCk7IiBzY3JvbGxpbmc9Im5vIiBkYXRhLW5hbWU9
InBiLWlmcmFtZS1wbGF5ZXIiIHNyYz0iaHR0cHM6Ly93d3cucG9kYmVhbi5j
b20vcGxheWVyLXYyLz9pPWE0aGp3LTE1ZjM1NDAmc3F1YXJlPTEmc2hhcmU9
MSZkb3dubG9hZD0xJmZvbnRzPUFyaWFsJnNraW49MSZmb250LWNvbG9yPWF1
dG8mcnRsPTAmbG9nb19saW5rPWVwaXNvZGVfcGFnZSZidG4tc2tpbj03JnNp
emU9MzAwIiBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW49IiI+PC9pZnJhbWU+Cjxicj4KCg==
MORE
Subscribe to our Youtube channel.
You can find our podcasts on: Apple Podcasts, Spotify, or wherever you listen to podcasts.
PGlmcmFtZSBhbGxvdz0iYXV0b3BsYXkgKjsgZW5jcnlwdGVkLW1lZGlhICo7
IGZ1bGxzY3JlZW4gKjsgY2xpcGJvYXJkLXdyaXRlIiBmcmFtZWJvcmRlcj0i
MCIgaGVpZ2h0PSIxNzUiIHN0eWxlPSJ3aWR0aDoxMDAlO21heC13aWR0aDo2
NjBweDtvdmVyZmxvdzpoaWRkZW47YmFja2dyb3VuZDp0cmFuc3BhcmVudDsi
IHNhbmRib3g9ImFsbG93LWZvcm1zIGFsbG93LXBvcHVwcyBhbGxvdy1zYW1l
LW9yaWdpbiBhbGxvdy1zY3JpcHRzIGFsbG93LXN0b3JhZ2UtYWNjZXNzLWJ5
LXVzZXItYWN0aXZhdGlvbiBhbGxvdy10b3AtbmF2aWdhdGlvbi1ieS11c2Vy
LWFjdGl2YXRpb24iIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9lbWJlZC5wb2RjYXN0cy5hcHBs
ZS5jb20vdXMvcG9kY2FzdC8vaWQxMjI2NjExMzc5P2k9JnRoZW1lPWxpZ2h0
Ij48L2lmcmFtZT4KPGJyPgoK
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxNjAiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL3VnYS5yaXZhbHMuY29tL25l
d3Mvd2F0Y2gtamltLWRvbm5hbi1kaXNjdXNzZXMtdHJhbnNmZXJzLWFuZC1u
ZmwtZHJhZnQiCiAgfSk7CiAgKGZ1bmN0aW9uKCkgewogICAgdmFyIHMgPSBk
b2N1bWVudC5jcmVhdGVFbGVtZW50KCJzY3JpcHQiKSwgZWwgPSBkb2N1bWVu
dC5nZXRFbGVtZW50c0J5VGFnTmFtZSgic2NyaXB0IilbMF07IHMuYXN5bmMg
PSB0cnVlOwogICAgLy8gbG9hZGluZyB0aGUgZXZlcmdyZWVuIHZlcnNpb24g
b2YgY3MuanMgc28gd2UgYWx3YXlzIGhhdmUgdGhlIGxhc3QgdmVyc2lvbgog
ICAgcy5zcmMgPSAiaHR0cHM6Ly9zLnlpbWcuY29tL2N4L3Z6bS9jcy5qcyI7
CiAgICBlbC5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShzLCBlbCk7CiAgfSko
KTsKPC9zY3JpcHQ+Cgo8bm9zY3JpcHQ+CiAgPGltZyBzcmM9Imh0dHBzOi8v
c2Iuc2NvcmVjYXJkcmVzZWFyY2guY29tL3A/YzE9MiZjMj03MjQxNDY5JmM3
PWh0dHBzJTNBJTJGJTJGdWdhLnJpdmFscy5jb20lMkZuZXdzJTJGd2F0Y2gt
amltLWRvbm5hbi1kaXNjdXNzZXMtdHJhbnNmZXJzLWFuZC1uZmwtZHJhZnQm
YzU9MjAyMjczMzE2MCZjdj0yLjAmY2o9MSZjc191Y2ZyPTAiIC8+Cjwvbm9z
Y3JpcHQ+CjwhLS0gRW5kIGNvbVNjb3JlIFRhZyAtLT4KCgo=