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WATCH: Jim Donnan discusses transfers and NFL Draft

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Jim Donnan and Radi Nabulsi detail the latest Georgia transfer losses and potential gains, including quarterback Jaden Rashada. They go over all the likely Georgia draft picks ahead of Thursday's NFL festivities, and they answer a lot of questions about the Bulldogs.

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