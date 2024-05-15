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WATCH: Jim Donnan answers your questions

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung


Jim Donnan, Radi Nabulsi, and Dayne Young discuss a packed month of recruiting on campus. They also take a quick peak at week one matchups. Georgia vs. Clemson at noon? When would Georgia coaches begin preparing for Clemson? Coach Donnan helps us understand the flow from now until Fall camp.



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