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WATCH: Jim Donnan and Jed May on NFL Combine takeways

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Jim Donnan discusses how Georgia's NFL prospects performed at the NFL combine in Indianapolis. Jed May joins to start the show and give his insight from being in Indianapolis.

Coach Donnan shares what information he thinks most affects draft position. The guys also talk about what is going on with Georgia football while campus emptied for spring break.

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